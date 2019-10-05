Сотрудники Госдепа США передали в Палату представителей первоначальный ответ на запрос о документах по делу о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео в комментарии американским СМИ, передает "Интерфакс-Украина".

"Госдепартамент вчера вечером (4 октября - Ред.) отправил письмо в Конгресс. Это наш первоначальный ответ на запрос о предоставлении документов. Конечно, мы будем выполнять то, что требует от нас закон", - добавил Помпео.

При этом о содержании письма, отправленного Госдепом, не сообщается.

Ранее Помпео заявил, что с одной стороны готов к сотрудничеству с Конгрессом в рамках этого дела, и в то же время раскритиковал запросы о проведении слушаний с сотрудниками Госдепартамента, поступивших от Палаты представителей.

Ранее "Страна" сообщала, что 3 октября в Киев прибыла помощница государственного секретаря США Майка Помпео.

Еще мы писали о том, что Помпео считает незаконным проведение в Конгрессе слушаний по украинскому делу.