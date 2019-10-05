Председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заверил, что группа "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг компании вовремя.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На этой неделе новый оператор ГТС Украины, ООО "ОГТСУ", подал заявку на сертификацию к НКРЭКУ. Это один из финальных шагов анбандлинга, после сертификации оператор будет полностью готовым к независимой работе", - отметил Коболев.

Глава компании добавил, что поданные регулятору документы "ОГТСУ" подготовил в тесном сотрудничестве с международными экспертами и они полностью соответствуют требованиям украинского и европейского законодательства.

"Учитывая сжатые сроки, которые остаются до 1 января 2020 года, когда должно завершиться выделение независимого оператора ГТС, группа "Нафтогаз" обратилась к НКРЭКУ и секретариату Энергетического сообщества с просьбой о параллельной сертификации", - сообщил Коболев.

Анбандлинг (разделение, unbundling) компании - это процесс, посредством которого компания с разными направлениями деятельности сохраняет основной бизнес и продает активы, производственные линии, подразделения или дочерние компании с целью создания более эффективной структуры.

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