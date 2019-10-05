На сайте Верховной Рады опубликованы списки голосования за программу деятельности Кабмина до 2025 года. В партии "Слуга народа" из 251 депутата "за" отдали голоса 225 человек, воздержавшихся и противников не было, пятеро не голосовали и 21 депутата не было на месте.

Так как за программу проголосовало всего 225 депутатов из партии "Слуга народа" и этих голосов "монобольшинства" бы не хватило, принять программу "помогли" 6 голосов партии "За майбутне" и 5 голосов внефракционных депутатов. Против проголосовали 64 депутата, остальные воздержались, либо не голосовали.

Среди депутатов от "Слуги народа", которые не голосовали:

Максим Березин - мажоритарщик из Полтавской области.

Николай Галушко - член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, мажоритарщик из Киевской области.

Валерий Колюх - член комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций, мажоритарщик из Киева.

Анна Скороход - член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, мажоритарщик из Переяслав-Хмельницкого.

Степан Чернявский - мажоритарщик из Одесской области.

Ранее "Страна" сообщала, что в проекте госбюджета - 2020 заложены средства на местные выборы на Донбассе.

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