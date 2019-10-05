Обмен пленными между Киевом и Донбассом обсуждается в формате контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке страны.

Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к помощнику Путина Владиславу Суркову, как передает "Интерфакс".

"Информация Вадима Пристайко (о масштабном обмене пленными, который якобы должен состояться на следующей неделе) не верна. Работа по обмену ведется в рамках контактной группы в Минске. На следующей неделе обмена не будет, насколько мне известно от компетентных людей, участвующих в этом процессе", - сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в пятницу заявил, что определенная работа в плане обмена между удерживаемыми лицами с Украиной в формате "всех на всех" продолжается. В данном случае "все это зависит от готовности двух сторон", отметил представитель Кремля.

Ранее обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35".

Еще отметим, что ранее и Денисова заверила, что новый обмен пленными с Россией сейчас на стадии согласования.