В национальном парке Хао Яй на юге Таиланда шесть слонов погибли, пытаясь помочь друг другу не соскользнуть в водопад. Об этом сообщает ВВС.

Местные чиновники рассказали, что в водопад начало затягивать трехлетнего слоненка. Пытаясь его вытянуть, в поток ринулись взрослые животные. В результате все погибли.

Фото: bbc.com

К счастью, сотрудникам парка удалось спасти двух других слонов, которые боролись с водой на краю утеса поблизости.

Фото: bbc.com

У водопада, который называется Адским, печальная репутация. В 1992 году в него упало и погибло стадо из восьми слонов.

В Фонде друзей дикой природы Таиланда считают, что выжившей паре слонов будет трудно без своего стада, поскольку эти животные полагаются друг на друга в поисках пищи. А еще они испытывают горе из-за смерти родичей.

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