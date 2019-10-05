В воскресенье, 6 октября, в Карпатах ожидается первый снег. Столбики термометров ночью опустятся до -3...-5 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5 градусов, днем - +1...+3 градуса", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, завтра в Карпатском регионе ночью и в восточной части ожидаются умеренные, местами значительные дожди. Утром и днем в северных и Черкасской областях местами небольшой дождь, на остальной территории страны - без осадков.

Фото: Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что в Украину идет значительное похолодание. На выходные практически всю страну накроет дождями.

Еще мы писали, что сегодня Днепр ушел под воду из-за сильного дождя, а возле ТЦ провалился асфальт.