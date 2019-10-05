В результате взрыва в многоквартирном доме в Марьинке Донецкой области 5 октября погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Трагедия произошла около 15:20. Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили в поврежденной взрывом квартире тела мужчины и женщины.

Фото: npu.gov.ua

На месте работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Они устанавливают причины взрыва и обстоятельства гибели людей. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее "Страна" писала, что в ночь на 4 октября пытались взорвать в собственной квартире советника главы Херсонской ОГА.

Также мы сообщали о взрыве в жилом доме, прогремевшем в Киеве на Лукьяновке.