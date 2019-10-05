Эта история началась с того, что к одному столичному IT-шнику еще в апреле этого года обратилась группа клиентов с заказом разработать сайт интернет-аукциона. Заказ был выполнен. Однако позже компьютерщик узнал, что его разработка была использована заказчиками в мошеннических целях и с ее помощью у участников аукциона было выужена солидная сумма - порядка 1,7 миллиона гривен.

По информации наших источников в МВД, IT-шник, узнав об афере и своем невольном участие в ней предъявил претензии бывшим работодателям. Однако, вместо обьяснений, компьютерному специалисту настоятельно посоветовали держать язык за зубами и начали угрожать расправой, если он скажет хоть слово о своей разработке кому-то постороннему.

Сейчас полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.129 УК Украины - "Угроза убийством" и пытается разобраться какова роль заявителя в этой афере и кто ее организаторы, которые вытянули деньги клиентов и начали сыпать угрозами.

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