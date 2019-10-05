Главный врач первой команды Динамо Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья травмированных футболистов нашей команды Никиты Бурды и Дениса Бойко. Об этом сообщает пресс-служба киевской команды.

"У Никиты Бурды травмирован коленный сустав, во время артроскопического обследования было обнаружено повреждение только передней крестообразной связки. Он был прооперирован 3 октября поздно вечером в Испании в клинике профессора Рамона Кугата. Операция длилась 2-2,5 часа и прошла успешно", - рассказал врач.

По его словам, через неделю Бурда вернется в Киев, где пройдет месячный курс реабилитации, после чего снова на один день отправится на консультацию к профессору Рамону и продолжит свою реабилитацию. "Приблизительный срок восстановления - 5-6 месяцев", - добавил Миронов.

Что касается Дениса Бойко, то на предыгровой разминке перед матчем с "Лугано" в Санкт-Галене он подвернул голеностоп.

"Мы уже сделали МРТ, которая показала, что у него есть перерастяжение связок наружной группы голеностопного сустава. В принципе, ничего страшного, ведь разрывов нет. Будем надеяться, что его лечение и реабилитация не займут большой срок - в среднем, 7-10 дней", - рассказал главврач.

Ранее сообщалось, что Динамо и Шахтер сыграют друг с другом уже в 1/8 Кубка Украины.