В торговом центре "Пятая авеню" города Горячий Ключ в Краснодарском крае (РФ) сотрудники нашли ребенка, запертого в камере хранения для сумок. Видео освобождения "затворника" появилось на странице сообщества "Горячий Ключ life" в Instagram.

Женщины, работающие в супермаркете, услышали доносящиеся из ячейки камеры хранения странные звуки. Они попытались открыть дверцу, но не смогли. На помощь им пришел один из посетителей центра и, выломав замок, освободил мальчика. На вид ребенку около 10 лет. Сколько он просидел взаперти, неизвестно.

Видео: YouTube/ Телеканал 360

Также непонятно, как ребенок попал в тесную ячейку и где его родители. Судя по разговору работниц ТЦ, мальчик приходится сыном одной из сотрудниц.

"Это Ларискин", - поясняет кто-то за кадром.

В управлении МВД по Краснодарскому краю сказали, что мальчик сам залез в камеру хранения. Правоохранительные органы проводят проверку.

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