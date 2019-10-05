В субботу, 5 октября, в Чернигове на стадионе имени Гагарина завершился матч 10-го тура Украинской премьер-лиги, в котором местная Десна принимала донецкий Олимпик. Матч закончился минимальном победой хозяев. Единственный гол на 90-й минуте забил Артем Фаворов.

При этом Олимпик играл в меньшинстве с 65-й минуты встречи.

Стоит отметить, что черниговская команда всерьез навязала борьбу за второе место в чемпионате и не собирается уступать еврокубковым аксакалам.

Напомним, что сегодня полтавская Ворскла лишь в добавленное арбитром время сумела вырвать домашнюю ничью с Мариуполем.

Еще отметим, что украинские гранды Динамо и Шахтер сыграют друг с другом уже в 1/8 Кубка Украины.