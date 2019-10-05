Под Одессой сформировали новый отряд морской охраны для патрулировании водных границ
Государственная пограничная служба Украины начала развертывание отряда морской охраны в Измаиле Одесской области. Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.
Командиром отряда назначен капитан 1-го ранга Олег Шикша. Ранее он преподавал в учебном центре, командовал кораблем морской охраны и дивизионом кораблей и катеров. А в 2015-2017 годах руководил штабом Мариупольского отряда морской охраны в зоне проведения АТО.
Отряд будет состоять из разных кораблей и катеров, задача которых - охранять государственную границу на речном участке и в акватории Черного моря.
При комплектовании экипажей кораблей и катеров предпочтение отдается морским пограничникам, имеющим опыт патрулирования речных участков и знающих особенности навигации на Дунае и в Черном море.
Фото: dpsu.gov.ua
В Госпогранслужбе напомнили, что в феврале 1996 года на базе бригады речных кораблей ВМС Украины была сформирована Измаильская отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей (БРСКР). Однако в начале 2000-х ее расформировали. Корабли и катера БРСКР вошли в состав Одесского отряда морской охраны.
А в 2019 году Кабинет министров своим распоряжением образовал Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы.
Созданный Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать в ближайшее время.
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