Государственная пограничная служба Украины начала развертывание отряда морской охраны в Измаиле Одесской области. Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Командиром отряда назначен капитан 1-го ранга Олег Шикша. Ранее он преподавал в учебном центре, командовал кораблем морской охраны и дивизионом кораблей и катеров. А в 2015-2017 годах руководил штабом Мариупольского отряда морской охраны в зоне проведения АТО.

Отряд будет состоять из разных кораблей и катеров, задача которых - охранять государственную границу на речном участке и в акватории Черного моря.

При комплектовании экипажей кораблей и катеров предпочтение отдается морским пограничникам, имеющим опыт патрулирования речных участков и знающих особенности навигации на Дунае и в Черном море.

Фото: dpsu.gov.ua

В Госпогранслужбе напомнили, что в феврале 1996 года на базе бригады речных кораблей ВМС Украины была сформирована Измаильская отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей (БРСКР). Однако в начале 2000-х ее расформировали. Корабли и катера БРСКР вошли в состав Одесского отряда морской охраны.

А в 2019 году Кабинет министров своим распоряжением образовал Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы.

Созданный Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать в ближайшее время.

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