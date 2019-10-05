В результате столкновения двух круизных лайнеров неподалеку Измаила два человека были госпитализированы. Как сообщил представитель Одесской государственной администрации, ссылаясь на сообщение румынских чрезвычайных служб, из-за столкновения круизного лайнера Prinzessin Isabella (флаг Мальты) и грузового корабля Blue Star I (флаг Панамы) на реке Дунай румынская служба скорой помощи госпитализировала двоих пассажиров, передают Украинские новости.

Столкновение произошло на участке реки между румынским портом "Тулчей" и украинским "Измаилом" в районе 43-й морской мили Дуная.

Служба скорой помощи Тулчи (Румыния) госпитализировала 2 человек с лайнера. Также у лайнера повреждены каюты.

Предварительно установлено, что среди пострадавших нет граждан Украины.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Венеции круизным лайнерам запретили заходить в историческую часть города.

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