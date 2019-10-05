В румынском уезде Яломица, недалеко от города Урзичени, пассажирский автобус столкнулся с фурой, в результате чего погибли 10 человек и 7 получили тяжелые травмы. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на инспекторат уезда по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, авария произошла около 05.00 на трассе DN 2A возле села Сфынтул Георге. Полиция предполагает, что водитель фуры заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус.

Оба водителя транспортных средств, а также 8 пассажиров автобуса, ехавших на работу, погибли на месте.

Фото: ukrinform.ua

Пострадавших доставили в ближайшие больницы, трех из них на вертолете привезли в уездную больницу Слободзии.

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