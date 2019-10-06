6 октября в Украине отмечают День учителя. По традиции его праздную каждое первое воскресенье октября. Поздравляют преподавателей в школах, техникумах, профтехучилищах, вузах, преподавателей в кружках. В этом году педагогов чествовали три дня. В пятницу, 4 числа, их поздравляли на рабочем месте, поскольку дата приходится на выходной день. В субботу на календаре был Международный День учителя. А в воскресенье собственно сам праздник в Украине. Это повод сказать добрые слова своим знакомым учителям и порадовать их открыткой.
Мы собрали поздравления, открытки и картинки к этому большому профессиональному празднику.
Стихи ко Дню учителя
В холодный и осенний день,
когда на улице не жарко,
вас поздравлять совсем не лень,
ведь вы нам светите так ярко.
Любви, тепла, добра вокруг,
Пусть каждый день подарком будет.
А мы вас любим, дорожим
за труд и уважение к людям.
***
Пусть задачи решатся, теоремы докажутся,
И любимые люди узелками привяжутся.
Мира, света, добра
и зарплаты достойной.
Пусть уроки проходят
интересно, прикольно.
***
День учителя - прекрасный праздник.
День, когда пора дарить цветы.
Как нам повезло работать
с умницей такой, как ты.
Поздравления своими словами
В этот осенний холодный день, когда облетают листья, и становится очевидно самое важное, поздравляем тебя с Днем учителя. С этой не всегда заметной, но такой важной и нужной профессией, которая помогает прорасти целому саду. Ведь учитель, как садовник, помогает зацвести своим ученикам.
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С Днем учителя! Пусть работа и ученики всегда будут поводом для гордости. Спасибо за ваш труд, за терпение, за чуткость, за мудрость, за новые двери, которые вы открываете.
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Учитель - слово с большой буквы. Это одна из самых важных, нужных и человечных профессий. Пусть обмен всегда будет обоюдным, ведь хороший учитель тоже учится у учеников А уроки всегда приносят радость и тем, кто за партами, и тому, кто за столом учителя.
Прикольные поздравления с Днем учителя
Вы самый лучший, самый умный
и самый светлый наш учитель.
Спасибо, что как Супермен,
вы к новым знаниям нас мчите.
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С мелом в бой за вас пойдем,
На ВНО - не подведем.
Вы всё поймете, не кричите,
вы любимый наш учитель.
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Можете писать нам замечанья в дневниках,
но сегодня мы хотим громко прокричать:
"Лучшего учителя на всей, на всей Земле
больше не найдешь. И это просто факт!"
Открытки и картинки на День учителя