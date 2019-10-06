6 октября в Украине отмечают День учителя. По традиции его праздную каждое первое воскресенье октября. Поздравляют преподавателей в школах, техникумах, профтехучилищах, вузах, преподавателей в кружках. В этом году педагогов чествовали три дня. В пятницу, 4 числа, их поздравляли на рабочем месте, поскольку дата приходится на выходной день. В субботу на календаре был Международный День учителя. А в воскресенье собственно сам праздник в Украине. Это повод сказать добрые слова своим знакомым учителям и порадовать их открыткой.

Мы собрали поздравления, открытки и картинки к этому большому профессиональному празднику.

Стихи ко Дню учителя

В холодный и осенний день,

когда на улице не жарко,

вас поздравлять совсем не лень,

ведь вы нам светите так ярко.

Любви, тепла, добра вокруг,

Пусть каждый день подарком будет.

А мы вас любим, дорожим

за труд и уважение к людям.

***

Пусть задачи решатся, теоремы докажутся,

И любимые люди узелками привяжутся.

Мира, света, добра

и зарплаты достойной.

Пусть уроки проходят

интересно, прикольно.

***

День учителя - прекрасный праздник.

День, когда пора дарить цветы.

Как нам повезло работать

с умницей такой, как ты.

Поздравления своими словами

В этот осенний холодный день, когда облетают листья, и становится очевидно самое важное, поздравляем тебя с Днем учителя. С этой не всегда заметной, но такой важной и нужной профессией, которая помогает прорасти целому саду. Ведь учитель, как садовник, помогает зацвести своим ученикам.

***

С Днем учителя! Пусть работа и ученики всегда будут поводом для гордости. Спасибо за ваш труд, за терпение, за чуткость, за мудрость, за новые двери, которые вы открываете.

***

Учитель - слово с большой буквы. Это одна из самых важных, нужных и человечных профессий. Пусть обмен всегда будет обоюдным, ведь хороший учитель тоже учится у учеников А уроки всегда приносят радость и тем, кто за партами, и тому, кто за столом учителя.

Прикольные поздравления с Днем учителя

Вы самый лучший, самый умный

и самый светлый наш учитель.

Спасибо, что как Супермен,

вы к новым знаниям нас мчите.

***

С мелом в бой за вас пойдем,

На ВНО - не подведем.

Вы всё поймете, не кричите,

вы любимый наш учитель.

***

Можете писать нам замечанья в дневниках,

но сегодня мы хотим громко прокричать:

"Лучшего учителя на всей, на всей Земле

больше не найдешь. И это просто факт!"

Открытки и картинки на День учителя