Советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев заявил, что под окно его дома положили взрывное устройство, которое сработало. Об этом он написал на своем Facebook.

По словам советника, инцидент произошел в ночь на 4 октября. А ранее, несколько выходных подряд, он получал угрозы

Скриншот: Facebook/ cobritob

"В половину третьего ночи на окне квартиры, где я живу в Херсоне, было заложено и приведено в действие самодельное взрывное устройство фугасного типа. Как сказали взрывотехники, мне повезло. Со мной все в порядке, никто из жильцов дома не пострадал", - сообщил Ковалев.

Фото: Facebook/ cobritob

Советник опубликовал фото, на которых видны поврежденный подоконник с торчащей арматурой и разбитое стекло окна.

В конце поста он пообещал продолжать реформы несмотря ни на что и с "еще большей мотивацией".

Глава ОГА Юрий Гусев поддержал на Facеbook советника и намекнул, что взрыв - дело рук коррупционеров, орудующих на Херсонщине.

Скриншот: Facebook/ yuriy.husyev

"...Коррупционный консенсус", в котором много лет находили свое место целые группы и отдельные дельцы на Херсонщине, должен быть уничтожен", - отметил Гусев.

Ранее "Страна" сообщала о взрыве в жилом доме. прогремевшем в Киеве на Лукьяновке 4 октября.

Также мы писали, что на заводе в Сумах произошел взрыв, в результате чего пострадали 8 человек.