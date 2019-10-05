Бывшему генеральному директору государственного предприятия "Укрвакцина" Минздрава Украины объявлено подозрение в незаконном завладении почти 250 тысячами гривен.

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

"В настоящее время бывшему гендиректору ГП "Укрвакцина" сообщено о подозрение по ч. 4 ст. 191 УК Украины, то есть в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в течение 2016-2017 годов руководитель ГП "Укрвакцина" незаконно получил средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно завышенного должностного оклада.

Следователи выяснили, что завладение денежными средствами предприятия произошло по предварительному сговору с тогдашним главным бухгалтером компании, которая изготавливала и подписывала необходимые бухгалтерские документы, отражала их в отчетности предприятия.

Бывшему главному бухгалтеру также сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины, то есть пособничество в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах, уточнили в прокуратуре Киева.

Как сообщалось, в октябре прошлого года прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего гендиректора госпредприятия "Укрвакцина" по ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Следствием установлено, что в течение 2012-2013 годов подозреваемый совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму свыше 1,5 миллиона гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов во время перевозки вакцин и других медпрепаратов на территории Украины.

В настоящее время судебное разбирательство этого производства продолжается.

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