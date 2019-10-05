Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в очень непростом положении, пообещав американскому лидеру Дональду Трампу расследовать дело в отношении сына его главного оппонента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

Такое мнение премьер высказал в интервью на телеканале "Россия 1", как передает Коммерсант.

В описании положения Зеленского Медведев использовал известное выражение о молоте и наковальне.

"Он (Зеленский - Ред.) попал между молотом Демократической партии и наковальней Республиканской партии", - сказал Медведев, добавив, что сейчас украинскому лидеру не позавидуешь.

По словам премьера, если Зеленский продолжит расследование, демократы могут обвинить его во вмешательстве в американские выборы, "как любят делать американцы". Если же президент Украины заблокирует это расследование, на него может обидеться администрация Трампа, которой он "обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов".

Напомним, 25 июля между Зеленским и Трампом состоялся телефонный разговор, после которого главу Белого дома обвинили в давлении на Украину.

После показаний в Конгрессе бывшего спецпредставителя Курта Волкера открылось, что у Зеленского обещали открыть дело против Байдена в обмен на встречу с Трампом.