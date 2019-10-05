В Святошинском районе Киева произошла драка со стрельбой между парнями и нетрезвым мужчиной. Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, один человек с травмами госпитализирован.

Правоохранители установили, что словесная перепалка началась в супермаркете между компанией из трех молодых парней и одним нетрезвым мужчиной. Последний и позвонил своим знакомым, которые на улице помогли ему решить конфликт.

Когда все уже расходились, мужчина заметил, что у него пропал телефон и попросил парней его вернуть. Однако вскоре к супермаркету подъехали две машины, из которых выбежали неизвестные и устроили драку. При этом во время конфликта раздался выстрел - и злоумышленники скрылись на двух иномарках. При осмотре с места происшествия изъяли одну гильзу.

В результате стрельбы никто из прохожих не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа.

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