Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, как планирует уладить конфликт с журналистом "Схем" Сергеем Андрушко. Комментарий по поводу стычки с представителем СМИ Мендель дала журналисту Bihus.info.

По словам пресс-секретаря главы государства, по поводу конфликта с ней связывались из Комитета парламента по свободе слова. Но сам Андрушко ни разу не заводил речи об извинениях.

"Насколько я поняла, поскольку со мной связались из Комитета ВР по вопросам свободы слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни разу не говорил о каких-то вопросах извинения, не намекал на какие-то обиды... И с другими журналистами...", - сказала Мендель.

Видео: Facebook/ bihus.info

Чиновница также заявила, что не надо путать "дискуссию" с травлей, подменяя одно другим. И намекнула, что подверглась травле.

"Началась какая-то манипуляция... Когда мы говорим о вопросах свободы слова, надо понимать, где заканчивается дискуссия и начинается травля... Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрасмента. В данном случае нужно налаживать взрослый диалог между людьми", - заметила пресс-секретарь.

Мендель добавила, что найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики". Все эти проблемы она пообещала обсудить на Комитете парламента.

"Будем определяться на Комитете ВР по вопросам свободы слова, я приду", - подытожила она.

Напомним, издание "Схемы" подготовило расследование о биографии руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту Зеленскому и Богдану. Однако его начала отталкивать Мендель.

Позже пресс-секретарь Зеленского прокомментировала свою стычку с журналистом и заявила, что никого не толкала.