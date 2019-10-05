В городе Бердянск Запорожской области двое мужчин избили и похитили студента. Об этом сообщает полиция Запорожской области.

"4 октября около 15:10 возле учебного заведения по улице Европейской в городе Бердянск двое мужчин избили студента 2001 года рождения, после чего силой посадили его в машину и скрылись с места преступления", - говорится в сообщении.

Свидетели похищения сразу же позвонили в полицию. На поиск автомобиля, на котором скрылись злоумышленники вместе с потерпевшим, ориентировали личный состав отдела полиции и ввели в действие полицейскую операцию "Перехват".

Сначала полиции удалось установить направление передвижения транспортного средства, а затем и остановить машину на блокпосту на выезде из города Бердянск.

Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались местный житель 1975 года рождения и житель Донецкой области 1984 года рождения. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом).

Сейчас мотивы действий злоумышленников устанавливаются.

По факту похищения человека открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

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