Компания "Чешские авиалинии" (Czech Airlines) продлила график перелетов Одесса-Прага-Одесса на зимние месяцы. Об этом сообщает страница Международного аэропорта Одессы в Facebook.

Новое расписание вступает в силу 28 октября. Оно будет действовать до 26 марта 2020 года.

Вылеты из0 Одессы будут совершаться дважды в неделю: каждый понедельник и четверг. Из Одессы лайнеры будут улетать в 5:00, а прибывать в Прагу в 06:10 (по местному времени).

Вылеты из Праги запланированы на среды и воскресенья в 22:45. Приземляться в Южной Пальмире самолеты будут в 01:55 по киевскому времени.

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