В ночь с 5-го на 6-е октября в нью-йоркском Madison Square Garden состоится бой украинца Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) против казахстанской суперзвезды Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) в средней весовой категории.

На кону поединка будут стоять 2 чемпионских пояса: IBF и IBO.

Транслировать поединок в 05:30 утра по киевскому времени начнет телеканал XSPORT. А повторы боя покажут в 07:30, 18:10 и 21:40.

Отметим, что Деревянченко стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе после того, как решением судей победил немца Джека Кулькая в апреле.

Для украинца это уже будет вторая попытка завладеть этим поясом. Впервые Сергей его оспаривал в октябре 2018 года. Тогда украинец уступил раздельным решением судей Дэниелу Джейкобсу (35-3, 29 КО).

Головкин был чемпионом мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Однако в сентябре 2018-го проиграл их Саулю Альваресу.

Напомним, что накануне боя Деревянченко обвинил соперника во лжи.