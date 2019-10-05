В Киеве на улице Павла Тычины, что на Березняках, женщина шагнула из окна четвертого этажа 14-этажного дома и разбилась насмерть. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла 5 октября около 10:20. В момент, когда пожилая женщина решила свести счеты с жизнью, в квартире находился ее сын. Инцидент произошел у него на глазах.

Фото: kiev.informator.ua

Как стало известно СМИ, женщина страдала от онкологического заболевания. Он постоянно испытывала сильные боли и уже не раз пыталась покончить с собой.

Сегодня больная улучила момент, когда ее сын вышел из комнаты, забралась на подоконник и спрыгнула вниз. Сын не успел помешать матери совершить самоубийство - он лишь застал последнюю секунду перед прыжком.

Смерть от удара об асфальт наступила мгновенно. Прибывшие медики уже не смогли помочь женщине. Кроме скорой помощи, на место происшествия прибыла полиция.

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернигове годовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и погиб на месте.

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