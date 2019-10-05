Британский поп-певец Элтон Джон признался, что несколько лет назад находился на грани смерти: ему оставалось жить сутки. Об этом написала Daily Mail, где с 4 октября публикуются отрывки мемуаров знаменитости.

По словам артиста, в 2017 году у него нашли рак простаты. Он решил не делать длительный курс химиотерапии, а прибегнуть к операции, чтобы болезнь не висела дамокловым мечом над его семьей.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Однако через 10 дней певец заметил, что что-то идет не так. У него выявили инфекцию, из-за чего он попал в реанимацию.

Элтон Джон пишет, что в течение тех двух дней, которые он провел в реанимации на грани жизни и смерти, он постоянно молился: "Пожалуйста, не дай мне умереть. Пожалуйста, дай мне снова увидеться с моими детьми!"

Музыкант добавил, что случившееся помогло ему решиться отказаться от гастролей ради семьи, поскольку он понял, что родные ценнее.

"Все сомнения просто испарились", - сказал он.

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