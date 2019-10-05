Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов отбил пенальти в матче Лиги чемпионов против итальянской Аталанты и вплотную приблизился к рекорду Икера Касильяса.

Таким образом Андрей Пятов сравнялся с Петром Чехом и Хансом-Йоргом Буттом, которые также отразили по пять пенальти в Лиге чемпионов. Вся эта троица занимает почетное второе место. Но есть важный момент - и Чех, и Бут уже завершили свои карьеры. А у нашего Андрея Пятова появился прекрасный шанс догнать и перегнать Короля 11-метровых, легендарного вратаря Реала Икера Касильяса (сейчас играет за Порту - Ред.)

После мачта с итальянцами Шахтер в YouTube показал все отбитые пенальти Андрея Пятова в лиге чемпионов. Их всего было пять: в матчах с Ромой (08/08/2011), Порту (30/09/2014), Мальме (21/10/2015), Манчестер Сити (26/09/2017) и Аталантой (01/10/2019).

Ранее мы рассказывали, что Шахтер начал свободную продажу билетов на матч против Динамо Загреб

еще отметим, что"Динамо и Шахтер сыграют друг с другом уже в 1/8 Кубка Украины.