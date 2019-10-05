В крупных городах Ирака прошли акции протеста против коррупции и безработицы, на которые жестко отреагировали власти. Об этом сообщает CNN.

Протесты начались еще во вторник, 1 октября, в Багдаде. Волна недовольства быстро распространилась по югу страны.

Демонстранты возмущались работой правительства премьер-министра Аделя Абдул-Махди, которое находится уже год при власти. За это время Ирак, занимающий 4-е место в мире по запасам нефти, продолжил погружаться в нищету. В стране нет работы, многие граждане лишены доступа к образованию, медицинским услугам и даже воде.

Фото: edition.cnn.com

Власти сразу применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Затем силовики принялись расстреливать протестующих из боевого оружия. К сегодняшнему дню погибли как минимум 93 человека, включая полицейских. Около 4 000 людей ранено.

Фото: iraqakhbar.com

По словам представителей иракской власти, мирных протестующих расстреляли неопознанные снайперы.

Абдул-Махди заявил, что готов встретиться с представителями мирного крыла демонстрантов. А шиитский лидер Ирака аятолла Али аль-Систани призвал силовиков не применять насилие.

Сейчас главный очаг протестов - площадь Тахрир в Багдаде - заблокирован войсками. 200 протестующих задержаны и находятся под стражей.

Волна насилия немного успокаивается. Когда уличные бои стихли, жители городов вышли из домов, чтобы запастись едой, которая за несколько дней столкновений подорожала вдвое.

1 октября "Страна" сообщала, что в Гонконге против участников митинга власти впервые применили огнестрельное оружие.

А в Украине завтра, 6 октября, состоится вече против подписания "формулы Штайнмайера".