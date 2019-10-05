Новое административно-территориальное устройство Украины в рамках децентрализации будет распространяться, в том числе и на временно неподконтрольные территории - Крым и Донбасс.

Об этом заявили в парламентской фракции "Слуга народа", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы будем принимать административно-территориальное устройство всей страны, в том числе Крыма, Луганской и Донецкой областей полностью. Есть все эти районы, все рассчитано. Тут вопрос будет, конечно, когда это начнет реально действовать", - сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Он сообщил, что, согласно дорожной карте децентрализации, до конца ноября будет подготовлен проект нового административно-территориального устройства страны и начнется его обсуждение с обществом.

Корниенко отметил, что для проведения децентрализации необходимо внести изменения в Конституцию, после чего можно будет подавать в парламент соответствующие законопроекты, в частности, о префектах.

Кроме того, политик раскрыл некоторые детали процесса децентрализации и полномочий, которые будут предоставлены местным чиновникам.

Ранее в "Слуге народа" очертили сроки местных выборов и завершения децентрализации.

Также мы писали, что по словам Вадима Пристайко, особого статуса для Донбасса не будет, максимум - "децентрализация".