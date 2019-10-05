На автодороге в Каменско-Днепровском районе Запорожской области 5 октября столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погиб мальчик. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Сообщение об аварии поступило в полицию области в 10:44. Правоохранители выехали на трассу вблизи села Днепровка, где и произошло ДТП. На месте происшествия они установили, что водитель автомобиля Chevrolet Aveo 1989 года рождения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel.

Фото: zp.npu.gov.ua

Пассажир Chevrolet Aveo, мальчик 2010 года рождения, погиб на месте.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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