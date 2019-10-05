Имена украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова вновь всплыли в США в очередном скандале, связанном с отмыванием денег, банкротством крупного метзавода в результате организации фиктивных кредитных схем.

Об этом пишет американский сайт Delawareonline.com.

"Страна" публикует перевод статьи.

"Три года назад сталелитейный завод в Уоррене, штат Огайо, окончательно закрылся, в результате чего почти 200 рабочих остались без работы посреди холодной зимы на Среднем Западе. Тогда компания заявила, что была вынуждена закрыться из-за непредвиденных деловых обстоятельств. Тем не менее, адвокаты в иске, поданном в Делаварский суд, что сталелитейный завод пострадал от "серии крупномасштабных и согласованных мошеннических схем", доведших его до банкротства. Они были организованы Коломойским и Боголюбовым, как утверждают адвокаты.

Украинские миллиардеры создали систему "фиктивных" кредитов, которые проходили прямо через сталелитейный завод, затем через сеть "связанных сторон", а затем передавались другим организациям, контролируемым миллиардерами, говорится в иске.

"С помощью этих схем ответчики неправомерно выдавали миллионы долларов незаконных, недостаточно обеспеченных кредитов", - уверяют адвокаты.

Многие из компаний, причастных к предполагаемому мошенничеству, также были названы в ходе судебного процесса. Большинство из них зарегистрированы в штате Делавар бизнесменом из Флориды Мордехаем Корфом.

Издание Kyiv Post описывает Корфа как американского делового партнера Коломойского. Генеральный адвокат по крайней мере одной из компаний-ответчиков, в последние годы числится в списке Роберта Пауэлла, мужа депутата от Флориды Дебби Джессики Мукарсел-Пауэлл, согласно регистрационным документам штата Делавар. Сегодня Роберт Пауэлл является адвокатом ресторанной компании Флориды, согласно его странице в LinkedIn.

Деньги другой компании-ответчику одалживала инвестиционная компания, контролируемая Томасом Бараком, который известен как неофициальный советник Дональда Трампа. Представители компании Барака Colony Capital отказались комментировать ссуду специализированному предприятию под названием Optima 1375, LLC. Пауэлл также отказался говорить про эту историю.

Делаварские дела перекликаются с аналогичными судебными исками в других штатах и в Европе. Недавнее разбирательство по одному такому делу, рассмотренному в федеральном суде Манхэттена, добавило доказательств к сообщениям о том, что Коломойский находится под следствием ФБР.

Во время телефонной конференции 12 сентября адвокаты Коломойского, работавшие над делом, яростно добивались, чтобы новые детали, обнаруженные при расследовании, не вышли за стены суда. Они сказали, что есть причина полагать, что утечка таки случилась, утверждая, что Шульман угрожал раскрыть компрометирующие детали правительству США, "если г-н Коломойский и г-н Боголюбов не заплатят ему деньги".

"Они ему так и не заплатили, и мы считаем, что информация была передана правительству", - сказал адвокат Брюс Маркс.

Речь шла о существовании текстового сообщения, которое было отправлено Коломойскому "агентом" Шульмана с просьбой, чтобы неназванный человек "подумал о том, как они объяснят ФБР тот факт, что в 2010-2011 годах" неуказанная сумма денег "была снята с его швейцарского счета и переведена в" неназванное казино.

"Это одна из наиболее типичных схем отмывания денег", - сказала адвокат Шульмана во время телефонной конференции. Она также утверждала, что юридическая группа не разглашала конфиденциальные документы суда.

Хотя и судебные процессы в штате Делавар, и скандал вокруг Трампа связаны с Украиной, неясно, пересекаются ли они между собой. Но и в одной, и в другой истории явственно вырисовывается Коломойский. Большую часть прошлого года Руди Джулиани работал, чтобы убедить украинских чиновников расследовать действия политического конкурента Трампа Джо Байдена.

Джулиани утверждал, что Байден использовал свою должность вице-президента в 2015 году для защиты компании, занимающейся добычей природного газа, в которой работал его сын Хантер, от расследования, проведенного украинской прокуратурой. Хотя Байден признал, что оказал давление на украинское правительство с целью уволить прокурора, нет никаких доказательств того, что он сделал это, чтобы защитить своего сына.

После того как Зеленский победоносно выиграл президентские выборы в апреле, двое приближенных Джулиани, каждый из которых родился в Советском Союзе, встретились с Коломойским в надежде, что миллиардер представит их новому президенту Украины.

"Я сказал им, что не буду посредником на чьих-либо встречах с Зеленским", - сообщил впоследствии Коломойский журналистам. Именно тогда "начались все эти провокации с Джулиани", считает олигарх. Несмотря на неудачу с Коломойским, люди Джулиани продолжили искать другие пути встречи с новым президентом. К маю встреча уже была запланирована, но отменена после того, как новость просочилась в СМИ. Джулиани сказал Fox News, что отменил визит после того, как узнал, что Зеленского окружили "враги" президента Трампа, в том числе "один конкретный олигарх, который довольно коррумпирован".

Ранее "Страна" сообщала, что как Коломойский смотрел баскетбол в компании авторитетов Нарика, Умки и Гастелло.

Так же мы рассказывали, что топ-сотрудник Atlantic Council Аслунд возмутился, почему Коломойский не сидит в тюрьме.