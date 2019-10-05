В стартовом матче 10-го тура Украинской пПремьер-лиги полтавская Ворскла на 92-й минуте ушла от поражения с гостями из Мариуполя (1:1).

Кроме того, в оставшиеся пять минут из семи добавленных минут азовцы могли забить еще как минимум дважды.

Еще отметим, что Мариуполь мог забить как минимум трижды еще в первом тайме. Но распечатать ворота хозяев они смогли только во второй половине встречи - голом на 57-й минуте отличился Чеботенко. Полтавчане отквитались голом Васина на 92-й минуте.

Итоговая ничья прервала серию Ворсклы из четыре поражений. А Мариуполь не может выиграть уже пять матчей.

Напомним, что 27 сентября "Шахтер" разгромил "Ворсклу" перед вылетом в Милан на Лигу чемпионов.

Еще мы писали, что во втором туре Лиги Европы "Динамо" и "Лугано" разошлись сухой ничьей в Швейцарии.