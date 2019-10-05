800 полицейских уже подготовлены для работы на территориях Донбасса, которые будут деоккупированы.

Об этом информирует пресс-служба полиции Донецкой области.

"Для работы на деоккупированных территориях уже подготовлены около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений", - сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что полиция Донецкой области разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), первоочередные мероприятия относительно обеспечения публичной безопасности и защиты прав граждан.

Напомним, что полицейских, которые будут нести службу в ходе деоккупации, готовили по специальной программе. По ней еще тренировались бойцы Нацгвардии, спасатели и пограничники. Правоохранители изучили международную практику миротворческих миссий и ознакомились с ситуацией в зоне ООС.

Ранее новый глава ЦИК Украины назвал условия, при которых станет возможным проведение выборов на Донбассе.