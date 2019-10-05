В Днепре 4 октября прошел мощный ливень с грозой, который затопил улицы. Спустя сутки погода не улучшилась. Местные жители публикуют в социальных сетях фото и видео непогоды, а также ее последствия.

Улицы и дороги так сильно затопило дождем, что проехать по ним практически невозможно. Маршрутки буквально плыли по городу, что видно по фотографиям и видео.

Кроме того, как сообщает Информатор, в Днепре на улице Михновского, возле ТЦ "Сити Центр", провалился асфальт. Провал занимает проезжую и тротуарную части. Местные жители уже обратились во все необходимые службы и ожидают их реакции.

Ранее мы рассказывали, что по прогнозу погоды, в конце недели и на выходные практически по всей Украине пройдут грозы с дождями.

Еще "Страна" карту непогоды, где в субботу пройдут дожди и грозы.