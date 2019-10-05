Погибший на Донбассе боец оказался танкистом из разведроты
В результате обстрела на Донбассе на передовых позициях 4 октября погиб старший солдат, танкист из разведроты Олег Владимирович Ременный. Об этом сообщается на Facebook 1-й отдельной танковой Северской бригады.
Погибшему было 33 года.
Олег Ременной. Фото: Facebook/ 1ogtb
В некрологе танкиста сказано, что он родом из города Шполы Черкасской области. На службу Ременный был призван в 2017 году и служил механиком-водителем разведывательной роты 1-й отдельной танковой Северской бригады.
Скриншот: Facebook/ 1ogtb
Сослуживцы отзываются о солдате как об искреннем человеке.
Командование и личный состав танковой бригады выражают соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее "Страна" писала, что 1 октября в результате обстрела позиций ВСУ был ранен один военнослужащий.
Также мы сообщали, что в Украине стартовал осенний призыв.