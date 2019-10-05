В результате обстрела на Донбассе на передовых позициях 4 октября погиб старший солдат, танкист из разведроты Олег Владимирович Ременный. Об этом сообщается на Facebook 1-й отдельной танковой Северской бригады.

Погибшему было 33 года.

Олег Ременной. Фото: Facebook/ 1ogtb

В некрологе танкиста сказано, что он родом из города Шполы Черкасской области. На службу Ременный был призван в 2017 году и служил механиком-водителем разведывательной роты 1-й отдельной танковой Северской бригады.

Скриншот: Facebook/ 1ogtb

Сослуживцы отзываются о солдате как об искреннем человеке.

Командование и личный состав танковой бригады выражают соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее "Страна" писала, что 1 октября в результате обстрела позиций ВСУ был ранен один военнослужащий.

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