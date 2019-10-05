СБУ внезапно активизировалась на почве поиска "сепаратистов" и пророссийски настроенных граждан.

Вчера в Днепре задержали таксиста, который одевался в форму казака и возил в машине российский флажок.

Интересно, что произошло это после инцидента, который случился почти год назад: на водителя такси нажаловались "патриоты" в соцсетях и даже сфотографировали его авто.

Но задержание СБУ провела только сейчас - хотя все данные на таксиста, включая номер автомобиля, были известны давно.

Как обезвредили "особо опасного" таксиста, который ни от кого не скрывался и почему это сделали не сразу - разбиралась "Страна".

Как задерживали таксиста-казака

Вчера сотрудники СБУ задержали таксиста из Днепра, который в соцсетях поддерживал аннексию Крыма и "ЛДНР". Так утверждает пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что человек активно поддерживал временную оккупацию АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей. Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и "присоединение" к РФ на условиях федерализации", - сообщает пресс-центр.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

Правда, хранение этой символики не запрещено. В СБУ же считают, что таксист ее изготавливал и распространял. По этому поводу и открыто уголовное дело.

"Значительный общественный резонанс в ноябре 2018 года получила освещенная в СМИ конфликтная ситуация между указанным лицом и волонтеркой из Днепра, которой он пытался навязать свои взгляды", - говорится в сообщении.

Судя по последней цитате, поводом для задержания послужила жалоба именно этой "волонтерки". Вспомним, что тогда произошло.

"Сказала, что позвоню в СБУ"

В ноябре 2018 года жительница Днепра Оксана Белоус с возмущением писала о таксисте на своем Facebook.

"Вызвала такси!!! Сейчас!! 5 год войны! Говорит, что ждет своих!!! И мне надо сказать и поддержать его и тогда повезет. Можете селфи сделать, говорит. В машине атрибуты и флаг страны-агрессора. Писец!!! Как только сказала, что позвоню в СБУ, утих!" - сказано в посте Белоус.

Женщина также разместила фотографии салона и внешнего вида автомобиля таксиста. Как видно на снимке, он ездил на еврономерах.

Фото: Facebook

То есть видимо ее пост и стал отправной точкой для расследования.

Один из комментаторов рассказал, что тоже ездил с этим таксистом и просил его разговаривать на украинском языке. В конце поездки водитель поблагодарил "патриота": "Дякую".

Также в комментариях пользователи сетуют, что в Днепре до трети города "таких".

Скриншот: Facebook

Почему снова начали задерживать за "мыслепреступления"?

Новость о задержании таксиста из Днепра, который исповедовал "неправильные" взгляды, повеяла духом эпохи Петра Порошенко.

Тогда такие случаи были привычными. Однако после смены власти в Украине они сначала резко сошли на нет. А к концу лента - то есть уже после парламентских выборов - возобновились.

Начали то и дело задерживать администраторов так называемых "сепаратистких групп" в соцсетях - причем в запрещенных у нас в стране "Одноклассниках" и "Вконтакте". В конце августа СБУ также возобновила расследование против главного редактор одесского сайта "Таймер" Юрия Ткачева - по делу, которое заглохло еще несколко лет назад.

А вчера поймали пророссийского таксиста, который, правда, никуда не убегал.

Интересно, что ни одного факта, за который таксиста можно было бы лишать свободы, правоохранители не привели. По сути, у него только нашли некую символику, хранение которой никем не запрещено.

Напомним, что даже тех, кто на 9 мая демонстрировал георгиевские ленты, максимум доставляли в участок для разъяснительной работы, после чего отпускали. Речь о возбуждении уголовных дел не шла.

А здесь явно решили сделать из эксцентричного таксиста "врага народа", угрожая ему тюрьмой и проведя обыски дома.

Все это на фоне полной безнаказанности праворадикалов, которые открыто демонстрируют нацистскую символику и призывают к террору против граждан Украины.

То есть в СБУ постепенно снимают с паузы практику репрессий против пророссийских украинцев. Вопрос только, почему с таксистом из Днепра разобрались только сейчас?

По идее это могли сделать еще прошлогодней осенью. Но провели показательное задержание почти через год. Вероятных причин видится две.

Первая - СБУ Ивана Баканова активизирует работу по линии "врагов народа", чтобы сбить волну возмущений националистов, которые критикуют Зеленского за "капитуляцию" по Донбассу.

Вторая - таксиста взяли для "обменного фонда". Сейчас между Киевом и Москвой идут торги по поводу второго раунда обмена заключенными и пленными. Одновременно с конца лета начали чаще задерживать "бытовых сепаратистов".

Верна ли эта версия - посмотрим по спискам украинцев, которых отдадут России или "ДНР-ЛНР" в ходе второго обмена.