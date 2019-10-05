На Тернопольщине грузовик насмерть сбил женщину.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 4 октября около 19 часов в Чорткове.

По предварительной информации, водитель грузовика с прицепом, двигаясь в направлении центра города, на подобном перекрестке выехал на тротуар и сбил женщину 1959 года рождения. После этого автомобиль по инерции занесло на территорию Чертковского РО Управления ГСЧС, там где он протаранил еще и припаркованное авто марки Opel.

Женщина погибла на месте происшествия. Водитель предварительно трезв. Одна из версий ДТП, которую проверяют следователи, – отказ тормозов.

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