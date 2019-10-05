На внеочередной сессии Хмельницкого областного совета 5 октября депутаты единогласно приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде о недопущении реализации "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает сайт "Є".

Сессия была созвана распоряжением первого заместителя председателя облсовета Неонилой Андрейчук. На ней рассматривался только один вопрос - утверждение текста обращения. На сессии зарегистрировались 44 из 84-х депутатов. Они единогласно проголосовали за текст.

Скриншот: ye.ua

В обращении говорится, что "формулу Штайнмайера" депутаты расценивают как капитуляцию Украины. В частности, их возмутили амнистия для "террористов" и узаконивание на руководящих должностях депутатов, избранных под контролем "террористов".

"Введение в действие закона об особом статусе Донбасса - это однозначный сигнал всем антиукраинским силам в других областях, что оружием можно добиться для себя особого статуса и диктовать Украине свою волю. Это однозначный сигнал миру, что о судьбе Украины нужно говорить с Москвой, а не с Киевом. Это прямой путь к окончательной дезинтеграции Украины, это продолжение войны на поколения с целью уничтожения нашего государства", - написано в обращении.

Депутаты Хмельницкого облсовета требуют:

не допустить предоставления Донбассу особого статуса;

привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех предавших Украину (то есть служивших в оккупационных администрациях и участвовавших в войне);

провести выборы на территории Донбасса только после его деоккупации и восстановления контроля за государственной границей;

ввести военное положение на прифронтовых территориях и полностью блокировать оккупированные территории до времени их возвращения;

разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией;

добиться реальной поддержки Украины со стороны государств, гарантировавших ранее ее безопасность за отказ от ядерного оружия.

Как сообщала "Страна", ранее против подписания "формулы Штайнмайера" выступил Львовский облсовет.

Мы также писали, что на 6 октября в Киеве намечена акция недовольных согласием президента Владимира Зеленского на "формулу Штайнмайера".