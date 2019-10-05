Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возместила политическим партиям, которые преодолели 5%-й барьер на выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Как отметили в пресс-службе, возмещены расходы партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации на выборах, на общую сумму 467 327 638,83 грн.

Суммы выплат из государственного бюджета составят:

"Слуга народа" - 114 640 272,82 грн;

"Голос" - 105 669 560,00 грн;

"Европейская солидарность" - 99 494 126,81 грн;

"Батькивщина" - 87 214 297,80 грн;

"Оппозиционная платформа - За життя" - 60 309 381,40 грн.

Отметим, что данная процедура прописала в законе о политических партиях в Украине, где сказано, что политсилам возмещаются их расходы на ведение предвыборной агитации. Главным распорядителем этих средств является Центральная избирательная комиссия.

Ранее сообщалось, что сегодня ЦИК Украины собралась на свое первое заседание с новым главой.

А новым главой Комиссии стал Олег Диденко.