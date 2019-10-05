"Слугам народа" вернули более 100 миллионов. ЦИК возместила траты на агитацию прошедших в Раду партий
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возместила политическим партиям, которые преодолели 5%-й барьер на выборах в Верховную Раду 21 июля.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Как отметили в пресс-службе, возмещены расходы партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации на выборах, на общую сумму 467 327 638,83 грн.
Суммы выплат из государственного бюджета составят:
- "Слуга народа" - 114 640 272,82 грн;
- "Голос" - 105 669 560,00 грн;
- "Европейская солидарность" - 99 494 126,81 грн;
- "Батькивщина" - 87 214 297,80 грн;
- "Оппозиционная платформа - За життя" - 60 309 381,40 грн.
Отметим, что данная процедура прописала в законе о политических партиях в Украине, где сказано, что политсилам возмещаются их расходы на ведение предвыборной агитации. Главным распорядителем этих средств является Центральная избирательная комиссия.
Ранее сообщалось, что сегодня ЦИК Украины собралась на свое первое заседание с новым главой.
А новым главой Комиссии стал Олег Диденко.