Центральная избирательная комиссия, которую возглавил Олег Диденко, признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Копыленко.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК по итогам заседания комиссии в субботу, 5 октября.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Копыленко Александра Любимовича, 1961 года рождения, проживает в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 135", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это связано с тем, что Верховная Рада 10 сентября досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Анны Коваленко от "Слуги народа", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий. Ее назначили в офис президента.

Как сообщалось, 3 октября Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии. 12 из них предложены парламентской фракцией "Слуга народа".

Еще мы писали, что сегодня ЦИК Украины соберется на первое заседание с новым главой.