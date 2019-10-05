Глава Офиса президента Андрей Богдан и его друзья отдыхают в турецкой Каппадокии. Хотя еще недавно он проводил день независимости в Сен-Тропе.

3 октября он его друг, украинский бизнесмен, основатель компании SAGA Development Андрей Ваврыш были замечены в аэропорту турецкой столицы Анкары.

Судя по всему, чиновник и бизнесмен вместе с половинками решили провести отдых вместе.

Богдан и Варвыш в Анкаре. Фото: lb.ua

Позже Ваврыш опубликовал в соцсети фото из Каппадокии на фоне гор и воздушных шаров. Пользователей Facebook ввела в заблуждение подпись к снимку: "Она сказала мне да!" Комментаторы решили, что Ваврыш сделал спутнице предложение.

Позже застройщик изменил свой пост и добавил в него: "Каждый день у нее переспрашиваю".

Скриншот: Facebook/ vavrysh.andrey

"Молодых" в своем Telegram даже поздравила журналистка Соня Кошкина.

"Чем больше в мире любви, тем лучше. Сегодня счастливый день у Андрея Ваврыша. Его половинка сказала ему да. О чем сам Ваврыш сообщил на своей странице в Фб", - написала Кошкина.

Однако известно, что Варвыш давно женат на Татьяне (на Facebook она ведет аккаунт под псевдонимом Мия Ваврыш). У пары трое общих детей, двое из которых учатся в Гимназии А+, принадлежащей жене одного из самых богатых украинцев Игоря Никонова.

На фоне того же каппадокийского пейзажа с воздушными шарами позирует и подруга Богдана Анастасия Сличная. Из чего можно сделать вывод, что она отдыхает вместе с парой Ваврышей.

Скриншот: Facebook/ anastasiya.slichnaya

Как рассказали "Стране" люди из окружения Ваврыша, вчера у него с женой была годовщина отношений (или дня свадьбы, или предложения выйти замуж).

Напомним, Богдан и Ваврыш вместе гуляли на свадьбе юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе, которая состоялась в августе.

О связи Ваврыша с Офисом президента заявлял мэр Киева Виталий Кличко.