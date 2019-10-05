Отозванный из Украины Курт Волкер женится на журналистке родом из Грузии
Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер и журналистка "Голоса Америки" грузинка Ия Меурмишвили, чья помолвка состоялась летом, 5 октября женятся в Вашингтоне. Об этом сообщает издание "Гордон".
Бракосочетание состоится в Вашингтонском кафедральном соборе – главном храме англиканской Епископальной церкви США.
Дипломат и журналистка познакомились во время интервью в 2015 году. Тогда Волкер стал первым героем новой телепрограммы Меурмишвили. По словам Волкера, после выхода интервью в эфир они поддерживали отношения, но встречаться стали гораздо позже.
Для Волкера это второй брак, от первого у него есть сын и дочь.
Ранее "Страна" публиковала фотографии с летней помолвки американского дипломата.
Напомним, 27 сентября Волкер покинул свой пост спецпредставителя Госдепа по Украине.