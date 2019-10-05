Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер и журналистка "Голоса Америки" грузинка Ия Меурмишвили, чья помолвка состоялась летом, 5 октября женятся в Вашингтоне. Об этом сообщает издание "Гордон".

Бракосочетание состоится в Вашингтонском кафедральном соборе – главном храме англиканской Епископальной церкви США.

Дипломат и журналистка познакомились во время интервью в 2015 году. Тогда Волкер стал первым героем новой телепрограммы Меурмишвили. По словам Волкера, после выхода интервью в эфир они поддерживали отношения, но встречаться стали гораздо позже.

Для Волкера это второй брак, от первого у него есть сын и дочь.

Ранее "Страна" публиковала фотографии с летней помолвки американского дипломата.

Напомним, 27 сентября Волкер покинул свой пост спецпредставителя Госдепа по Украине.