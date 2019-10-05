Руководитель Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пятый президент страны Петр Порошенко остановил агрессию России на Донбассе.

Признание этой заслуги прозвучало 4 октября в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Глава МИД подчеркнул, что весьма ценит это завоевание предшественника Владимира Зеленского.

"Я действительно ценю то, что он (Порошенко - Ред.) сделал, что он остановил эту агрессию, которая угрожала полностью уничтожением и дезинтеграцией Украины", - сказал Пристайко.

Видео: YouTube/ Сегодня

Ранее "Страна" рассказывала, что "волонтер" из Донбасса Сергей Шакун, выступивший в том же выпуске шоу Шустера против отвода войск, оказался соратником Порошенко.

Также мы приводили слова Пристайко о том, что Украина не будет разбирать фортификационные сооружения в местах разведения сил на Донбассе.