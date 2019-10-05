Глава МИД Пристайко рассказал, как ценит то, что Порошенко "остановил агрессию России"
Руководитель Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пятый президент страны Петр Порошенко остановил агрессию России на Донбассе.
Признание этой заслуги прозвучало 4 октября в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".
Глава МИД подчеркнул, что весьма ценит это завоевание предшественника Владимира Зеленского.
"Я действительно ценю то, что он (Порошенко - Ред.) сделал, что он остановил эту агрессию, которая угрожала полностью уничтожением и дезинтеграцией Украины", - сказал Пристайко.
Видео: YouTube/ Сегодня
Ранее "Страна" рассказывала, что "волонтер" из Донбасса Сергей Шакун, выступивший в том же выпуске шоу Шустера против отвода войск, оказался соратником Порошенко.
Также мы приводили слова Пристайко о том, что Украина не будет разбирать фортификационные сооружения в местах разведения сил на Донбассе.