Гражданин Российской Федерации подал иск против компании Apple за моральный ущерб, заявляя, что приложение для iPhone "превратило его в гея". Об этом сообщает The Telegraph.

Иск поступил в Московский суд еще 20 сентября. Его рассмотрение запланировано на 17 октября. Истец требует возместить ему миллион рублей (около 15 тысяч долларов США) за моральный ущерб.

Мужчина, чье имя не называется, установил на свой iPhone приложение под названием "GayCoin". Рекламный слоган программы гласил: "Не осуждай, пока не попробуешь". Истец признался, что решил рискнуть и попробовать, из-за чего и пострадал.

"Как я могу о чем-то судить, не попробовав? Я решил испытать однополые отношения", - говорится в жалобе.

Теперь у мужчины есть бойфренд, и он не знает, как это объяснить родителям.

"Моя жизнь изменилась к худшему и больше никогда не станет нормальной. Apple подтолкнула меня к гомосексуализму через манипуляции. Изменения нанесли мне моральный и психический вреда", - сказано в иске.

Адвокат мужчины Сапижат Гуснева называет дело "серьезным", уверяя, что ее клиент испугался и пострадал. Юрист убеждена, что компания должна нести ответственность за подобные приложения.

Представители Apple в России пока не комментировали ситуацию.

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