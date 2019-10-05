Глава Министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что его страна хочет, чтобы как можно скорее возобновились прямые авиарейсы в Россию. Об этом сообщает Лента.ру.

По словам министра, в Тбилиси приветствуют ускорение этого процесса, поскольку отношения между народами и туризм помогают деэскалации политической напряженности.

Это не первое подобного рода заявление грузинских властей. 1 октября премьер-министр страны Георгий Гахария сказал, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения. При этом он подчеркнул, что все шаги в этом направлении будут предприниматься с холодным рассудком и руководствуясь прагматичными соображениями.

Напомним, отношения между Россией и Грузией резко ухудшились в конце июня. Тогда в Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста из-за участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Во время мероприятия депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.

С 8 июля президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между Россией и Грузией.