Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что может быть восстановлено железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса.

Заявление главы МИД прозвучало на шоу "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина".

По словам Пристайко, после завершения восстановления моста в Станице Луганской на Донбассе "будут следующие мосты, следующие переходные пункты".

"Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать", - заявил министр.

Заявление Пристайко - с 1:32:00.

Видео: YouTube/ Сегодня

Ранее, как писала "Страна", украинские СМИ со ссылкой на документ, утвержденный Кабмином, сообщали, что стратегия компании "Укрзализныця" до 2023 года учитывает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Летом в Украине заговорили о восстановлении авиасообщения с Россией. Однако глава Мининфраструктуры Владислав Криклий сказал, что "надо иметь какой-то суицидальный настрой", чтобы сейчас предлагать возобновление авиасообщения.