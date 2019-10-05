Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает о сильных для начала октября заморозках, обильных дождях и грозах в отдельных областях. Предупреждение опубликовано на сайте ГСЧС.

В своем сообщении сотрудники Госслужбы опираются на данные Укргидрометцентра. Согласно синоптикам, ночами с 7 по 9 октября в северных, западных и центральных областях Украины возможны сильные заморозки в воздухе 0...-5 градусов. 7 октября в южных и восточных регионах заморозки будут на поверхности почвы - 0...-6 градусов. В Киеве в ночное время 7-9 октября весьма вероятны заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов.

Кроме того, 5 октября на всем юго-востоке страны пройдут ливни с грозами. Осадки синоптики предсказывают и в западных областях: Ровенской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Закарпатской. Правда, там дожди будут не такими сильными, как на востоке и юге.

Фото: meteo.gov.ua

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