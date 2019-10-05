Стали известно, после чьей жалобы сотрудники Службы безопасности Украины задержали таксиста из Днепра, который причислял себя к сторонникам российского казачества и агитировал за "русский мир".

Сама спецслужба вчера сообщила, что отреагировала на конфликт между таксистом и пассажиром, имевший место в ноябре прошлого года. "Страна" выяснила, кто сдал водителя в СБУ.

Как раз в ноябре 2018 года жительница города Оксана Белоус с возмущением писала о таксисте на своем Facebook.

"Вызвала такси!!! Сейчас!! 5 год войны! Говорит, что ждет своих!!! И мне надо сказать и поддержать его и тогда повезет. Можете селфи сделать, говорит. В машине атрибуты и флаг страны-агрессора. Писец!!! Как только сказала, что позвоню в СБУ, утих!" - сказано в посте Белоус.

Скриншот: Facebook

Женщина также разместила фотографии салона и внешнего вида автомобиля таксиста. Как видно на снимке, он ездил на еврономерах.

Фото: Facebook

Один из комментаторов рассказал, что тоже ездил с этим таксистом и просил его разговаривать на украинском языке. В конце поездки водитель поблагодарил патриота: "Дякую".

Также в комментариях пользователи сетуют, что в Днепре до трети города "таких".

Скриншот: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что популярный украинский певец Олег Винник, который снялся во флешмобе с российскими знаменитостями, поддержавшими политику Кремля по Украине, попал в базу сайта "Миротворец".

Также мы писали о языковом скандале с победительницей конкурса красоты "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой. 24-летняя девушка родом из Харькова написала в Instagram, что будет излагать свои мысли на каком хочет языке, поскольку закон Украины не запрещает думать на русском.