Стало известно, как сдали в СБУ таксиста-казака из Днепра, который ездил по городу с флагом РФ
Стали известно, после чьей жалобы сотрудники Службы безопасности Украины задержали таксиста из Днепра, который причислял себя к сторонникам российского казачества и агитировал за "русский мир".
Сама спецслужба вчера сообщила, что отреагировала на конфликт между таксистом и пассажиром, имевший место в ноябре прошлого года. "Страна" выяснила, кто сдал водителя в СБУ.
Как раз в ноябре 2018 года жительница города Оксана Белоус с возмущением писала о таксисте на своем Facebook.
"Вызвала такси!!! Сейчас!! 5 год войны! Говорит, что ждет своих!!! И мне надо сказать и поддержать его и тогда повезет. Можете селфи сделать, говорит. В машине атрибуты и флаг страны-агрессора. Писец!!! Как только сказала, что позвоню в СБУ, утих!" - сказано в посте Белоус.
Скриншот: Facebook
Женщина также разместила фотографии салона и внешнего вида автомобиля таксиста. Как видно на снимке, он ездил на еврономерах.
Фото: Facebook
Один из комментаторов рассказал, что тоже ездил с этим таксистом и просил его разговаривать на украинском языке. В конце поездки водитель поблагодарил патриота: "Дякую".
Также в комментариях пользователи сетуют, что в Днепре до трети города "таких".
Скриншот: Facebook
Ранее "Страна" сообщала, что популярный украинский певец Олег Винник, который снялся во флешмобе с российскими знаменитостями, поддержавшими политику Кремля по Украине, попал в базу сайта "Миротворец".
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