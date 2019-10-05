Вчера в эфире "Свободы слова" Савика Шустера во время обсуждения "формулы Штайнмайера" в эфир вывели людей из Северодонецка, которые, по идее, должны были представлять "голос Донбасса".

Наиболее активным из них был Сергей Шакун, которого сначала представили как волонтера, а потом он сам уточнил, что является экс-главой Попаснянской военно-гражданской администрации.

Шакун, оппонируя главе МИД Вадиму Пристайко, утверждал, что жители Луганщины не хотят отвода ВСУ с занимаемых позиций.

Так он прокомментировал намерения власти начать разведение войск на Донбассе, которое было согласовано в Минске. Отметим, что один из участков разведения - Золотое - находится в Попаснянском районе, которым руководил Шакун.

По словам экс-чиновника, для населения приграничных населенных пунктов ВСУ больше не "эти бандеровцы".

"Люди звонят и говорят: "Да как можно убирать наши войска?" Не говорят, как раньше, "Украинская армия", а – "наши войска!" И – "что потом с нами будет?" – передал Шакун якобы слова жителей прифронтовых территорий.

"Люди переживают. Война продолжается шестой год. И если раньше отношение к украинской армии было "эти бандеровцы" или "эти воины", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда", – добавил он.

Правда, бэкграунд Шакуна позволяет несколько усомнится в том, действительно ли его слова отражают реальное мнение жителей Донбасса и прифронтовой зоны.

Дело в том, что он ранее баллотировался в Раду как мажоритарщик от "Европейской солидарности" - партии Петра Порошенко.

На выборах в этом округе он проиграл не только представителю "Оппозиционной платформы", но и "Слуги народа", а также члену партии Ляшко.

Данные ЦИК Украины

То есть по сути на шоу "Свобода слова" Шакун выступил как сторонник Порошенко. Что, однако, не было уточнено во время представления этого человека.

Экс-президент, кстати, тоже был в студии.

И во время пламенной речи Шакуна на экране крупным планом показали его расстроганное лицо. Порошенко чуть ли не плакал, услышав слова "если раньше отношение к украинской армии было "эти бандеровцы", то сейчас это "наши".

Эфир с участием Шакуна - с 1:25:00

Ранее "Страна" рассказывала, как освещают "формулу Штайнмайера" на крупнейших телеканалах страны.

Мы также рассказывали о том, что Савик Шустер в эфире ахметовского канала ТРК Украина объявил войну Игорю Коломойскому, в чем его поддержали "порохоботы".

Детальнее об этом можно прочесть в материале "Война Ахметова и Коломойского". О чем говорит скандал на шоу Савика Шустера.