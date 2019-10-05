Адвокат неназванного сотрудника американских спецслужб, подавшего жалобу главам комитета по разведке Сената и Палаты представителей США о нарушениях во время телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, имеет украинские корни.

Об этом говорится в материале "Страны" "У Зе обещали дело против Байдена в обмен на встречу с Трампом". О чем стало ясно из показаний Волкера в Конгрессе.

Имя защитника - Эндрю Бакай. Он приходится внуком эмигрантам из Украины. Как видно из его резюме, в нулевых он стажировался в посольстве США в Киеве, был агентом ЦРУ и следователем в Пентагоне. А в 2001 году Бакай работал в офисе Хиллари Клинтон, занимавшей тогда пост сенатора.

В 2014 году Бакая уволили из ЦРУ, обвинив в доступе к информации, которой он не имел права владеть. Но в этом году внешнее расследование оправдало юриста.

Фрагмент резюме Эндрю Бакая

Ранее "Страна" публиковала полный текст жалобы подзащитного Бакая.

Мы также приводили стенограмму разговора Трампа и Зеленского, вызвавшего грандиозный скандал в США и Украине.