Министер финансов Украины Оксана Маркарова дала понять, что Минфин и Кабмин не планируют снижать тарифы, поскольку выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы.

Рыночные цены - требование Международного валютного фонда. Об этом Маркарова сообщила в интервью на телеканале "1+1".

"Вопрос в рыночном образовании тарифов. На природные ресурсы должна соответствовать их цене. Если цена на газ является рыночной, то правительство тем, кому надо помочь - должен помогать через субсидии", - сообщила Маркарова.

Кроме этого, введение рыночных цен на газ для населения является одним из требований МВФ. Также в МВФ поддерживают стремление правительства выплачивать денежные субсидии тем гражданам, для которых коммуналка является слишком дорогой.

"Правительство работает над тем, чтобы не более 15% доходов семьи уходило на коммунальные услуги", - добавила Маркарова.

Ранее "Страна" сообщала, что Оксана Маркарова заявила, что в проекте госбюджета-2020, который Кабмин подал в Раду запланированы деньги на местные выборы на Донбассе и на ряд социальных программ.

Также мы рассказывали, что Минфин Украины начал выплачивать крупные суммы по госдолгу.